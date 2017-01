Filmat: immigrant jinżel għarkupptejh quddiem il-President u jitlobha tintervjeni

Il-Grupp Solidarjetà mal-Immigranti appella għall-intervent tal-President Marie-Louise Coleiro Preca biex immigranti li għandhom protezzjoni temporanja f’Malta jkomplu jgawdu bil-ftit benefiċċji li għandhom. Dan hekk kif bil-għan li Identity Malta ġġedded dil-protezzjoni rrid ikollhom f’idhom passaport ta’ pajjiżhom.

F’isem il-komunità tal-immigranti f’Malta, Dr Colin Calleja talab lill-President Marie-Louise Coleiro biex tintervjeni fil-kwistjoni tal-immigranti li għandhom protezzjoni umanitarja temporanja magħrufa bħala THP-N. Huwa spjega lill-President li hu kważi impossibbli u f’xi każi perikoluż li dawn l-immigranti jmorru lura pajjiżhom għall-passaport. Fi kliemu din il-kwistjoni reġgħet fetħet pjaga ta’ biża’ u insikurezza fost l-immigranti, li ħafna minnhom integraw fis-soċjetà u hemm min saħansitra fforma familja f’Malta.

“Il-biża’ hija ‘l fuq minn kull ħaġa li tista’ tkun reali. Il-biża’ twassal għal ħadna insikurezzi u mhijiex biss għal dawk li qed nitkellmu fuqhom it-THP-N imma qiegħda tinfirex fil-popolazzjoni tal-immigranti kollha li forsi llum mhux milqutin imma jibżgħu li għada jistgħu jkunu”, qal Dr Colin Calleja, ir-Rappreżentant tas-Solidarjetà mal-Immigranti.

Dr Calleja talab lill-President tintervjeni fil-ħelsien ta’ 9 immigranti mill-Mali li ilhom aktar minn xahrejn fiċ-ċentru ta’ detenzjoni.

Viżibilment emozzjonat u imbikkem – Innocent Lokri – immigrant min-Niġerja esprima mal-President l-biża’ dwar x’se jseħħ minnu u l-erba’ wliedu mill-bidu ta’ Novembru – jekk ma jirnexxilux jikseb minn pajjiżu d-dokumenti meħtieġa biex Identity Malta toħroġ il-permess ta’ residenza u xogħol.

“They are innocent children they are innocent we know we are paying for the sins of what we are doing we come to Malta illegally or whatever we come Malta for . . . it is not their fault”, qal Innocent Lokri, Immigrant

Innocent li f’April, li ġej jagħlaq tmien snin jgħix f’Malta u jaħdem f’lukanda spjega li hu ma jistax imur lura pajjiżu.

“If I manage to get to . . . I don’t think I would survive it”, qal Innocent Lokri, immigrant.

Il-President qalet li l-immigranti li jinsabu f’riskju li jintbagħtu lura pajjiżhom jitħallew ikomplu bil-ħajja tagħhom u jaħdmu kif qed jagħmlu. Madankollu stqarret li għalkemm ma tista’ tassigura xejn hija se tibqa’ tagħti solidarjetà u l-appoġġ tagħha.

F’isem l-immigranti u l-gruppi li jaħdmu magħhom, Dr Calleja stieden lill-President għall-miexja li qal se ssir nhar il-Ħadd bil-għan li jitwassal messaġġ ta’ solidarjetà u li l-Gvern jisma’ għar-raġuni.