FILMAT: “kuntenta ħafna u grazzi lil Maltin u lil Għawdxin tal-appoġġ”

Kif qal Simon Cowell stess li taħtu għaddew kantanti kbar li llum huma stilel kbar fid-dinja tal-mużika bħal One Direction, Little Mix, Fifth Harmony, Destiny Chukunyere hija stilla li għandha fiha l-mużika soul. B’suċċess bħal dan il-futur ta’ din il-kantanta Maltija li għad għandha biss 14-il sena, ċertament se jwassalha għal fama internazzjonali li bih se tkompli tagħmel unur għal isem pajjiżna.

Il-kantanta Destiny Chukunyere ilbieraħ mill-ġdid ferrħet lill-poplu Malti u Għawdxi hekk kif hija l-ewwel kantanta Maltija li rnexxielha timpressjona lil Simon Cowell u l-ġurija ta’ Britain’s Got Talent fuq l-istazzjon ITV fl-Ingilterra. Destiny issa qiegħda fiċ-ċans li tieħu sehem fil-finali ta’ Britain’s Got Talent fejn min jirbaħ jieħu sehem fir-Royal Variety Show li għalih tattendi l-familja Rjali Ingliża.

