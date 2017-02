Filmat: Lady Gaga tagħti spettaklu mill-aqwa waqt is-Super Bowl

Waqt li tat spettaklu mill-aqwa anki billi ‘qabżet’ minn fuq is-saqaf tal-istadium u żfin kontinwu waqt li kienet qed tkanta live, Lady Gaga kantat uħud mill-aktar kanzunetti popolari tagħha. Fost dawn il-kanzunetti kien hemm Poker Face, Just Dance u The Edge of Glory, kif ukoll l-aktar kanzunetta riċenti tagħha Million Reasons.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.