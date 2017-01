Filmat: ra l-mewt ġejja għalih fl-attakk fuq in-nightclub f’Istanbul

Il-pulizija Torka ppubblikat tliet ritratti – mhux ċari ħafna – tas-suspettat li wettaq l-attakk terroristiku fuq nightclub f’Istanbul, it-Turkija, lejlet l-ewwel tas-sena. Attakk li ħalla 39 persuna mejta.

Il-grupp li jsejjaħ lilu nnifsu l-Istat Islamiku ddikjara li kien hu li wettaq dan l-attakk. Fi stqarrija qal li l-attakk twettaq minn suldat erojku.

Tal-inqas 600 persuna kienu qed jiċċelebraw il-bidu ta’ sena ġdida fl-istabbiliment ta’ divertiment Reina, meta raġel armat sa snienu beda jispara bl-addoċċ.

“He fired one shot on its own, so we thought – I thought – it was some angry or drunk man who shot from his gun. But a few seconds later, we heard a machine gun. We were already lying on the floor from the first shot,” qal Francois Al-Asmar, wieħed mill-midruba.

Filmat imxandar matul il-jum l-aggressur jidher dieħel fi club u jispara dritt fuq raġel li qed jistrieħ ma’ poġġaman. Ir-raġel jidher iħares lejn l-aggressur qabel waqa’ għal mejjet fl-art.

L-aggressur, li spara 180 balla rnexxielu jaħrab minn fuq il-post u għadha għaddejja t-tfittxija għalih. Il-midja Torka qed tikkowta lill-pulizija tgħid li l-aggresur jista’ jkun mill-Uzbekistan jew il-Kyrgyzstan. Il-pulizija qalu li diġà arrestaw tmien persuni. Is-sena li għaddiet l-ISIS wettaq tal-inqas żewġ attakki terroristiċi fit-Turkija. Fi stqarrija akkuża lit-Turkija bil-qtil ta’ Musulmani fis-Sirja.