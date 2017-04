Fl-UE jinqatlu 330m fenek fis-sena – il-Maltin fost l-aktar li jfittxuh għall-ikel

Statistika Ewropea turi li fl-Unjoni Ewropea nqatlu għal mejda madwar 330 miljun fenek fis-sena. Il-Maltin huma fost l-aktar li jfittxu l-laħam tal-fenek li huwa meqjus tajjeb għas-saħħa. L-industrija tat-trobbija tal-fniek f’Malta iżda tidher imħassba b’regoli ġodda li jistgħu jidħlu dwar it-trobbija tal-fniek.

Il-Parlament Ewropew għadu kif approva mozzjoni dwar standards minimi għat-trobbija tal-fenek bil-għan li tingħata aktar protezzjoni tal-fniek fl-irziezet, fosthom biex ikollhom spazju fil-gorboċċ aktar adegwat.

L-Ewroparlamentri Stefan Eck, li ressaq il-mozzjoni qal ma’ tvm.com.mt li jeħtieġ leġiżlazzjoni li tipprojbixxi t-trobbija tal-fniek fil-gaġeġ bħalma sar fil-każ tat-tiġieġ.

“We go to a system of park system which gives larger space to each individual animal because normally a rabbit in the current system has a little bit more than one sheet of paper and this is not enough.”

Il-Membru Parlamentari Ġermaniż, magħruf sew għall-ħidma favur id-drittijiet tal-annimali, ħeġġeġ biex il-fniek jiġu trattati tajjeb.

Il-mozzjoni qanqlet diversi reazzjonijiet, inkluż minn produtturi Maltin tal-fniek għall-qatla.

Joseph Schembri, li jaħdem fl-intrapriża tal-familja li ilha trabbi l-fniek kummerċjali għal dawn l-aħħar għoxrin sena, qal li ma jaqbilx ma’ liġi Ewropea li tirregola t-trobbija kummerċjali tal-fniek. Huwa qal li regoli bħal dawn jagħtu vantaġġ kummerċjali lill-intrapriżi l-kbar għad-dannu tan-negozjant iż-żgħir. Is-Sur Schembri qal li huma diġa’ jsegwu regoli adegwati.

“Kull ġimgħa qabel issir il-qatla jiġi l-veterinarju tal-Gvern, jara li l-annimali huma mrobbija kif suppost, jara li mhux qed ibatu u jara li mhux ristretti fi spazju żgħir.”

L-imprenditur qal li l-proċess tat-trobbija tal-fenek jieħu mas-sbatax-il ġimgħa.

“Tgħammar il-fniek, jgħaddi xahar – għandek il-friegħ. Jikbru, jagħmlu 5 ġimgħat mal-fenka, tofthomhom, tpoġġihom wieħed wieħed jew tnejn tnejn. Wara tliet xhur u nofs imorru għall-qatla.”

Is-Sur Schembri rrimarka li l-kwalità tal-fenek Malti tvarja minn ta’ pajjiżi oħrajn. Filwaqt li l-konsumatur Malti jistenna fenek ta’ madwar 1.6 kilogrammi, konsumaturi Ewropej jixtru fenek iżgħar ta’ madwar 1.2 kilogrammi.