Ħabs għal frodist magħruf wara li vvinta li ġie mhedded b’pistola u msakkar f’mobile toilet

Olaf Cini, ta’ 57 sena minn Raħal Ġdid ġie kkundannat 17-il xahar ħabs wara li nstab ħati ta’ kalunnja. Cini vvinta storja li kien mhedded b’pistola ma’ rasu u li kien issakkar f’mobile toilet għal sigħat sħaħ minn raġel li beda jitolbu li jħallsu flus li kien issellef mingħand is-sieħba tiegħu.

Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech, Cini li fis-snin li għaddew nstab ħati ta’ akkużi ta’ frodi, kien akkużat li f’Mejju ta’ tmien snin ilu għamel rapport falz fil-konfront ta’ Publius (Leo) Said u li aktar tard ġie lliberat mill-akkużi kollha li nġiebu kontrih.

Il-każ beda dwar self ta’ Lm800 (€1,840) li s-Sur Cini kien issellef mingħand Ina Abrekova, is-sieħba tas-Sur Said fl-2005. Fix-xhieda tiegħu, huwa qal li hekk kif ħareġ mill-ħabs fl-2007, Said beda jsegwih u jheddu biex irodd il-flus li kien issellef mingħand Abrekova. Huwa qal li Said beda jitolbu is-somma ta’ Lm4,000 (€9,200) li kinet tinkludi l-interessi.

Min-naħa tiegħu, is-Sur Said qal li għall-ewwel, Cini beda juża l-isem falz ta’ Stephen Camillieri biex ikun jista’ jissellef il-flus. Madankollu huwa kien sabu minn telefonata lil kien għamel lis-sieħba tiegħu, iżda xorta baqa’ ma ħallsux.

Fil-każ daħlet ukoll is-sieħba ta’ Cini, Marthese (Mary) Camillieri li kienet offriet li tagħmel garanzija lil Said li jekk Cini ma jħallsux fi żmien sena, tħallsu hi. Xahrejn wara, Camilleri qalet lil Said li s-sieħeb tagħha kellu flus biex iħallsu, iżda dan kien qiegħed jonfoqhom f’affarijiet oħra u għalhekk talbitu biex jibda jiġri warajh biex ma tbatihomx hi.

Is-Sur Said iltaqa’ ma’ Cini f’karozza qrib lukanda fil-Floriana u qallu li ommu kienet se tibgħatlu l-flus mill-Kanada. Kien hawn li s-sieħba ta’ Said issuġġeriet li jieħdu l-arloġġ u l-brazzuletta li kien liebes Cini bħala garanzija.

Sussegwentament, Cini allega li kien safa misruq, waqt li Said sostna li l-oġġetti li kellhom valur sentimentali għal Cini, itteħdulu bħala garanzija tant li fuq suġġeriment ta’ Abrekova ġiet iffirmata skrittura.

Aktar tard is-Sur Said issejjaħ id-Depot fejn ġie allegat li kien poġġa arma tan-nar ma’ ras Cini u talbu li jħallsu. Ġie allegat ukoll li matul il-laqgħa, huwa sakkar lil Cini f’mobile toilet għal bosta sigħat.

B’reazzjoni Said ċaħad dawn l-allegazzjonijiet u fakkar li s-sieħba ta’ Cini kienet lesta li tagħmel tajjeb għas-self u li eventwalment ħallset fl-2009.

Fid-deċiżjoni tagħha, il-Maġistrat Donatella Fendo Diemech sabet lil Cini ħati ta’ rapport falz u nnotat li huwa naqas milli jirrapporta b’mod immedjat l-allegazzjonijie tiegħu lill-pulizija, tant li wara l-allegat inċident huwa ltaqa’ ma’ Said.

Il-Qorti nnotat ukoll li ma kienx hemm evidenza biex tipprova l-allegazzjonijiet li kienu saru u ddeskriviet ix-xhieda ta’ Cini waħda li tavviċina l-fantaxjenza. Il-Qorti qalet li s-Sur Cini ma kellux għalfejn jagħmel dawk l-allegazzjonijiet meta s-sieħba tiegħu kienet daħlet garanti għas-self tiegħu. Is-Sur Said kellu f’idejh ukoll arloġġ li kien jiswa €1,600 bħala garanzija addizzjonali.

Apparti s-sentenza ta’ ħabs, il-Qorti applikat il-piena ta’ interdizzjonali ġenerali għal 15-il sena.