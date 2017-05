Hackers jheddu li joħorġu film ta’ Disney

L-istudio tal-films Disney qal li l-hackers heddew li joħorġu film li għad irid jinħareġ għall-pubbliku jekk ma jħallsux somma ta’ flus. Il-Lap Eżekuttiv ta’ Disney Bob Iger ikkonferma li l-kumpanija qed tkun irrikattata mill-hackers. Huwa qal li Disney irrifjutat li tħallas il-flus u qed tikkollabora mal-investigaturi federali fil-każ. Minkejja li isem il-film ma kienx żvelat, x’aktarx li t-theddida saret dwar il-film Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

