Ħaddiema fil-kostruzzjoni jibdew jirċievu l-iskill cards

L-iskill card hija color coded. L-aħmar għall-apprentistat valida għal tliet snin u mbagħad irid jerġa’ jġedded il-card skont il-ħiliet li jkun kiseb. Il-blue u l-fidda huma validi għal ħames snin għal dawk li jagħmlu t-trade test mal-Jobs Plus. Id-deheb hija l-iskill card għal min għandu liċenzja, bħal electricians, filwaqt li l-iswed għal professjonisti bħal periti. Hemm ukoll il-card il-bajda għall-viżitaturi bħal aġenti tal-proprjetà li għalkemm m’għandhomx snajja’ fl-industrija tal-bini, xorta jeħtieġu permess biex jidħlu f’sit ta’ kostruzzjoni bħal ma jeħtieġ permess ukoll per eżempju, is-sid tas-sit.

Biex wieħed japplika għall-iskill card irid jagħmel dan għand il-Jobs Plus. Min għandu liċenzja jew kwalifika tax-xogħol li jagħmel jgħaddi mill-ewwel biex jagħmel il-kors tas-saħħa u s-sigurtà. Dawk li m’għandhomx x’juru għas-snajja tagħhom, iridu jagħmlu trade test mal-Jobs Plus kif ukoll il-kors tas-saħħa u s-sigurtà biex tinħarġilhom l-iskill card.

