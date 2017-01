Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-gazzetti tal-Ħadd

Fi storja oħra, The Malta Independent on Sunday tirrapporta numru ta’ spiżeriji li għazlu li ma jbiegħux il-Morning After Pill, li għandhom kull dritt li jagħmlu, iżda qed jonqsu milli jagħtu lill-klijenti ismijiet ta’ spiżeriji alternattivi, kif stipulat mil-linji gwida. Kemm spiżjar li jaħdem fi spiżerija li ma tbigħx il-MAP jew spiżjar li personalment joġġezzjona li jbigħha, anki jekk l-ispiżerija fejn jaħdem tbigħ l-MAP, għandu l-obbligu li jirreferi lill-klijent għal spiżerija oħra.

Fl-istorja ewlenija tagħha, The Malta Independent on Sunday tirrapporta li fid-dawl tal-falliment fin-negozjati bejn l-Air Malta u l-Alitalia, il-Gvern dar lejn investituri privati li mhumiex fis-settur tal-avjazzjoni biex tkun salvata l-linja nazzjonali tal-ajru. Qed ikun irrapportat li l-investituri privati mistennija jkunu kemm Maltin kif ukoll barranin

