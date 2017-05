Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-gazzetti tal-Ħadd

THE SUNDAY TIMES

The Sunday Times tirrapporta li l-Financial Intellegence Unit, FIAU, is-sena l-oħra kellu suspett raġjonevoli li Keith Scembri u Brian Tonna, kienu involuti f’każijiet ta’ ħasil ta’ flus jew kienu qed jirċievu flus b’mod kriminali mill-iskema tal-bejgħ tal-passaporti. The Sunday Times tgħid li għall-ewwel darba r-rapport tal-FIAU dwar l-investigazzjoni li saret fuq iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru qed isir pubbliku u li kien ingħata lill-Kummissarju tal-Pulizija fis-17 ta’ Mejju 2016 biex jittieħdu passi kriminali, li iżda skont il-gazzetta ma sar xejn.

The Sunday Times tirrapporta wkoll li wara numru ta’ snin tagħmel it-telf, l-Enemalta mistennija tħabbar profitt ta’ €40 miljun qabel tinqata’ t-taxxa għall-2016. F’intervista maċ-Chairman tal-Enemalta Frederick Azzopardi, dan naqas li jikkummenta dwar l-obbligazzjoni tal-Enemalta lil Electrogas jew lil Shangai Electric, iżda qal wieħed m’għandux jara din bħala li għandu jdejh marbuta iżda li Malta għandha provvista stabbli tal-elettriku.

IT-TORĊA

It-Torċa tirrapporta li skont l-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika li għamlu ż-żewġ partiti politiċi din il-ġimgħa, dan kompla jikkonferma li l-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joeph Muscat kompla jissaħħaħ permezz ta’ kampanja pożittiva u kontra attakki kontinwi fl-aktar kampanja negattiva fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista. It-Torċa qalet li l-Partit Laburista jinsab f’pożizzjoni b’saħħitha ħafna.

F’rapport ieħor, it-Torċa bit-titlu “Il-ħaxixa tfixkilhom”, qed ikun irrapportat li dan huwa l-mod ta’ kif tista’ tiddeskrivi r-reazzjoni konfuża u diviżiva tal-PN wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat qal li kien wasal iż-żmien għal pajjiżna li jibda jiddiskuti l-kannabis għall-użu rikreattiv. Waqt li l-Kap tal-Oppżizzjoni Simon Busuttil qal li huwa favur ta’ diskussjoni infurmata, ix-Shadow Ministeru tal-Oppożizzjoni Jason Azzopardi ħareġ qatta bla ħabel kontra din il-proposta.

IL-MUMENT

Il-gazzetta Il-Mument tirrapporta li l-komunità Għawdxija laqgħet bl-aktar mod pożittiv il-proposti għal Għawdex tal-Kap tal-PN, Simon Busuttil. Il-proposti huma li titressaq fil-Parlament emenda fil-Kostituzzjoni biex Għawdex jingħata rikonoxximent Kostituzzjonali bħala Gżira Reġjun, li l-Isptar ta’ Għawdex jingħata lura lill-Għawdxin; jingħataw €10,000 għal familji li jagħżlu li jgħixu f’Għawdex u fast ferry bejn Malta u Għawdex u link permanenti bejn iż-żewġ gżejjer.

Fl-ewwel paġna, Il-Mument tirrapporta li l-Gvern u l-Partit Laburista huma kkontrollati minn Keith Schembri, hekk kif iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru qed imexxi kampanja elettorali Laburista “money no problem” waqt li hu taħt lenti ta’ investigazzjoni kriminali.

MALTATODAY

Maltatoday tirrapporta li l-ex Whip tal-Partit Laburista Godfrey Farrugia mhux jeskludi li fl-elezzjoni ġenerali jikkontesta f’isem il-Partit Demokratiku fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista. Mistoqsi mill-Maltatoday biex jikkonferma dan, Dr Farrugia qal li wieħed ikun jaf meta jagħlaq iż-żmien tan-nomini. Il-Kummissjoni Elettorali se taċċetta n-nomini tal-kandidati bejn il-Ħamis u s-Sibt illi ġej.

Fi storja oħra, il-Maltatoday tirrapporta li l-Iżvezja mistennija tbiddel il-liġijiet dwar l-imħatri biex kumpaniji tal-logħob ikunu jistgħu jiksbu l-liċenzja fl-Iżvezja stess. Din tista’ tkun daqqa ta’ ħarta għall-industrija tal-gaming f’Malta.

Il-Maltatoday tirrapporta wkoll li l-Partit Laburista jinsab b’vantaġġ ta’ tliet punti perċentwali fuq il-Partit Nazzjonalista waqt li l-Prim Ministru qed igawdi vantaġġ ta’ ħames punti perċentwali fuq il-Kap tal-Oppożizzjoni fejn tidħol il-fiduċja.

KULLĦADD

Bit-titlu “Pagi bil-Frodi”, Il-gazzetta Kullħadd tirrapporta fl-istorja ewlenija tagħha li għandha f’idejha dokumenti li juru li l-PN għandu jaħdmu għalih nies li jitħallsu minn fondi Ewropej. Dawn il-fondi li jkunu ngħataw għal għanijiet oħra. Il-Kulħadd tgħid li fosthom hemm l-editur politiku tal-PN, John Zammit li huwa d-dell ta’ SimonBusuttil fid-Dar Ċentrali, li jiktiblu d-diskorsi u jikkordinalu l-messaġġi u jżomm kuntatt ma’ Daphne Caruana Galizia.

Fi storja oħra, il-Kullħadd tirrapporta dak li ħabbar il-Prim Ministru Joseph Muscat ilbieraħ dwar il-pjan għall-pensjonijiet ogħla, hekk kif mhu se jkun hemm ebda żieda fil-bolla jew l-età tal-irtirar, iżda żieda fiċ-ċekk tal-pensjoni li eluf ta’ anzjani se jirċievu d-dar fl-aħħar tax-xahar.

THE MALTA INDEPENDENT ON SUNDAY

Fl-istorja ewlenija tagħha, The Malta Independent on Sunday tirrapporta li l-Bank Pilatus naqas milli jgħaddi lill-Maġistrat Inkwirenti r-rapport tal-Financial Intellegence Unit, FIAU, li fih kien kien hemm indikat n-nuqqasijiet tal-bank dwar kontijiet bankarji b’rabta ma’ persuni esposti politikament. Il-gazzetta tgħid li dan ir-rapport kien żvelat lilha minn sors li kienet taħdem qrib il-Bank u li kien intbagħat liċ-Chairman tal-Bank f’April tal-2016 wara investigazzjoni li saret fuq il-bank stess xahar qabel.

Fi storja oħra, The Malta Independent on Sunday tirrapporta li skont stħarriġ illi għamlet, 42% jaħsbu li l-Prim Ministru huwa implikat fl-iskandlu tal-Panama Papers, iżda aktar min-nofs dawk li wieġbu jemmnu li Dr Muscat m’għandux jirriżenja. The Malta Independent on Sunday qalet li dan l-istħarriġ sar bejn il-25 ta’ April u t-3 ta’ Mejju.

ILLUM

Il-gazzetta Illum, tirrapporta li fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali, minkejja l-allegazzjonijiet fil-konfront ta’ Joseph Muscat u martu Michelle, il-Mexxej Laburista xorta rnexxielu jkabbar id-distakk bejnu u bejn il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Dan filwaqt li d-distakk bejn iż-żewġ partiti baqa’ bejn wieħed u ieħor l-istess. Dan skont stħarriġ interni li qed isiru bħalissa miz-zewġ partiti. Skont l-Illum, id-differenza ta’ voti bejn il-partiti bħalissa hija ta’ bejn 14,000 u 16,000.