Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-gazzetti tal-lum

Fl-ewwel paġna ta’ The Malta Independent on Sunday tiddomina storja li tgħid li x-xahar id-dieħel mistenni jiġi ppubblikat ir-rapport tal-awditur ikkummissjonat privatament dwar il-finanzi tal-Ministru Konrad Mizzi biex jaħbat mar-riżultati tal-missjoni tal-Kumitat Parlamentari li qed jindaga fuq il-Panama Papers. Storja oħra fl-ewwel paġna tgħid li ż-żieda fil-prezzijiet tal-fuel minn din il-ġimgħa provdew għall-ewwel darba kompetizzjoni fis-suq tad-diesel għax il-prezzijiet japplikaw għall-prodotti li tbiegħ l-Enemed u sa issa oħrajn li jissuplixxu d-diesel huma liberi li jiddeterminaw il-prezz huma.

Tiddomina l-ewwel paġna tal-gazzetta The Sunday Times of Malta nsibu storja li tgħid li l-Maġistrat Consuelo Scerri Herrera ma ġietx aċċettata mill-kumitat li japprova jew jiċħad in-nomini għall-ġudikatura li jressaq il-Gvern. Storja oħra tgħid li l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Salvu Mallia hedded li jitlaq mill-Partit jekk isiru attentati biex jagħlaq ħalqu.

