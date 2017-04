Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-gazzetti tal-lum

Fl-ewwel paġna ta’ The Malta Independent jiddomina ritratt li juri lill-Prim Ministru Joseph Muscat, liċ-Chief of Staff Keith Schembri, lill-Ministru Konrad Mizzi, lill-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u l-Kap tal-Partit Demokratiku Marlene Farrugia. Jakkumpanja lil dan ir-ritratt insibu storja li tgħid li mhux eskluż li ssir elezzjoni ta’ malajr f’Lulju. Storja oħra fl-ewwel paġna tgħid li l-art pubblika f’Ħal Far li ngħatat lill-kumpanija LIDL hija bla sens u illoġika.

Ritratt ta’ wiċċ ta’ Kristu magħmula minn melħ ikkulurit fil-pjazza tal-Għarb Għawdew jiddomina l-faċċata ta’ The Sunday Times of Malta llum. Insibu wkoll żewġ stejjer. Waħda tikkwota lill-Ispeaker Anġlu Farrugia jgħid li membri parlamentari ġew immultati €4,600 talli fallew seduti fil-Parlament u li l-aktar deputat li għandha kont għoli hija Marlene Farrugia. L-istorja l-oħra tgħid li sittin fil-mija tal-aħħar ħaddiema li ġew ingaġġati mal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma huma votanti reġistrati fuq id-distrett elettorali li jikkontesta fuqu l-Ministru Konrad Mizzi.

