Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-gazzetti tal-lum

Fil-faċċata ta’ The Malta Independent on Sunday insibu intervista esklussiva li tkompli fuq żewġ paġni sħaħ fil-paġni ta’ ġewwa, mal-whistleblower, eks impjegata tal-bank Pilatus li nhar il-Ġimgħa xehdet fl-inkjesta dwar il-kumpanija Egrant. Tgħid li hija Russa u miżżewġa Grieg u kienu ġew jgħixu u jaħdmu f’Malta maż-żewġ uliedhom żgħar f’Diċembru 2015. Tgħid fost oħrajn li meta mietet ommha, hija ma setgħetx tmur pajjiżha biex tidfinha għax il-pulizija kienu ħadulha l-passaport fuq talba tal-Bank Pilatus. Storja oħra fil-faċċata tistaqsi jekk il-Prim Ministru hux se jsejjaħ elezzjoni bikrija jew le. L-istorja tkompli fil-paġni ta’ ġewwa b’intervisti fost oħrajn ma’ żewġ eks Prim Ministri, Lawrence Gonzi u Alfred Sant li t-tnejn kienu f’sitwazzjoni li jsejjħu elezzjoni bikrija.

Fl-ewwel paġna ta’ The Sunday Times of Malta nsibu żewġ stejjer. Waħda tgħid li l-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar u l-Avukat Ġenerali Peter Grech kienu rċevew informazzjoni sena ilu li ċ-chief of staff tal-Prim Ministru Keith Schembri jista’ jkun li rċieva flus mill-programm taċ-ċittadinanza b’investiment. Il-gazzetta tgħid li kienu nfurmati personalment b’suspetti ta’ ħasil ta’ flus minn transazzjonijiet bankarji. L-istorja l-oħra tgħid li d-deputat Laburista Godfrey Farrugia rriżenja minn Whip tal-Partit Laburista iżda se jibqa’ jżomm is-siġġu Parlamentari tiegħu bit-tama li jgib it-tmexxija tal-Gvern f’sensiha.

