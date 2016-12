Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali

The Times tirrapporta li l-ftehim ta’ 15-il- sena li ġie ffirmat sentejn ilu sabiex jikkumpensa grupp magħżul ta’ distributuri tal-gass għal xi telf li jista’ jkollhom, diġa’ sewa lill-pajjiż aktar minn €800,000. The Times tgħid li dawn id-dettalji ngħatawlha wara li l-gazzetta għamlet talba permezz tal-Freedom of Information Act wara li l-Gvern irriffjuta li jagħti d-dettalji.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.