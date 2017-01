Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali

The Times tirrapporta li Identity Malta, responsabbli mill-proċess u l-ħruġ taċ-ċittadinanza Maltija mhix tlaħħaq man-numru ta’ applikazzjonijiet li żdiedu drastikament fl-aħħar snin. The Times tgħid li rċeviet numru ta’ ilmenti minn applikanti li qalu t-talba tagħhom għaċ-ċittadinanza ilha maqbuda għal snin twal hekk kif fl-aħħar ħames snin żdiedu b’aktar mid-doppju.

