Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali

The Times tirrapporta li l-Grupp SeaBank se jħallas biss €15-il miljun għall-art fejn illum hemm l-Istitut tal-Istudji Turistiċi u mhux €60 miljun kif qal il-Prim Ministru Joseph Muscat. Skont The Times, il-grupp irid jinvesti €150 miljun fil-proġett u mhux €300 miljun kif ikkwotat waqt il-konferenza tal-aħbarijiet.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.