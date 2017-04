Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali

In-Nazzjon tirrapporta li t-tielet kumpanija sigrieta fil-Panama, Egrant, li nfetħet fl-istess żmien mal-kumpaniji tal-Ministru Konrad Mizzi u taċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri, qed tiġi likwidata. Ħabbar dan Godfrey Leone Ganado waqt programm fuq Net TV, li qal li l-fatt li wieħed tefagħha f’likwidazzjoni issa, jista jfisser li r-raġuni hi li l-veru benefiċċjarji tagħha jridu jevitaw iżjed negattività hekk kif qed toqrob elezzjoni.

F’rapport ieħor, The Malta Independent tirrapporta li f’dawn iż-żminijiet aħna familjari naraw stejjer ta’ suċċess li jiġu rrakkontati waqt Xarabank u kif l-poplu Malti juri l-ġenerożità tiegħu b’donazzjonijiet li jgħinu lil dawk li jfittxu l-għajnuna ta’ Puttinu. Madankollu wara dawn l-istejjer, hemm oħrajn, ir-realtajiet li jiffaċċjaw familji li għandhom lil xi ħadd marid li ma jistax ifiq mill-marda. Fost dawn, The Malta Independent tgħid li hemm l-istorja ta’ Thomas tifel ta’ 3 snin. Mal-gazzetta jitkellem missieru, Stephen Spiteri.

