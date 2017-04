Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali

Fuq il-faċċata wkoll ritratt tal-Prim Ministru Ingliża Theresa May li sejħet elezzjoni ġenerali għat-tmienja ta’ Ġunju li ġej, fejn hi appellat lill-votanti biex iserrħu rashom mill-ftehim dwar Brexit li assigurat se tkun qed tpoġġi lill-Ingilterra fuq saqajha mill-ġdid. May qalet li bil-firda li hemm fil-Parlament Ingliż hemm riskju għan-negozjati ta’ Brexit biex l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Qalet li avżat lir-reġina b’din id-deċiżjoni nhar it-Tnejn li għadda, qabel ma kisbet l-approvazzjoni tal-kabinett ilbieraħ filgħodu.

