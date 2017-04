Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali

F’rapport ieħor, The Malta Independent tirrapporta wkoll li l-Prim Ministru ċaħad l-allegazzjonijiet ta’ Daphne Caruana Galizia u sfidaha biex turi d-dokumenti kollha li qed tibbaża l-allegazzjonijiet tagħha li l-kumpanija Egrant hija ta’ martu Michelle Muscat. Skont The Malta Independent, il-Prim Ministru ma ordnax investigazzjoni.

The Malta Independent tirrapporta li l-ġurnalist tal-BBC, Chris Packham ikkundanna dak li sejjaħ nuqqas ta’ rieda politika mill-Gvern biex jinforza l-liġijiet tal-kaċċa wara li numru ta’ għasafar protetti li kienu qed jinżammu f’post illegali f’Għawdex, sparixxew. Packham qal li dan seħħ wara li aktar qabel irrapporta l-każ lill-Pulizija t’Għawdex. F’intervista ma’ The Malta Independent, l-Ingliż qal li meta mar biex jiffilmja l-post vojt mill-għasafar, huwa ġie arrestat u tressaq il-Qorti akkużat li ħebb għal żewġt irġiel. Huwa nħeles mill-akkużi ftit wara.

