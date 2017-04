Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali

The Times tirrapporta li investigazzjoni dwar it-taxxa li tinvolvi lill-Ministru Konrad Mizzi, Keith Schembri u lil Brian Tonna se terġa’ tinfetaħ wara li sar magħruf li dawn għandhom kont mal-Pilatus Bank. Skont The Times, sorsi qrib il-Gvern qalu lil din il-gazzetta li l-investigazzjoni mit-Tax Compliance Unit tlestiet ftit tal-ġimgħat ilu u issa se tkun assessjata internament, bil-possibilità li jkun hemm azzjoni oħra u li l-aħħar allegazzjonijiet se jkunu kkunsidrati

