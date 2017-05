Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali

F’rapport ieħor, il-ġurnal jirrapporta li lbieraħ tfaċċa żvilupp ġdid dwar ir-rabta bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kumpanija Egrant hekk kif f’intervista ma’ The Malta Independent on Sunday, il-whistleblower li marret tixhed b’ġurament nhar il-Ġimgħa li għadda żvelat x’ġara pass pass meta kienet taħdem ma’ Pilatus Bank.

It- Times of Malta tirrapporta li s-sistema televiżiva Kodi, li qabdet ukoll fid-djar Maltin, ġiet ikkunsidrata bħala illegali mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

