Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali

The Malta Independent tirrapporta dak li qal l-ex Prim Ministru Alfred Sant li jippreferi jivvota lil Zaren Bonnici magħruf bħala tal-Ajkla milli lil Jeffrey Pullicino Orlando. Mistoqsi minn The Malta Independent dwar in-nomina fl-aħħar ħin ta’ Pullicino Orlando, Dr Sant qal li anqas jikkonsidra li jivvotalu anki jekk imur jibkilu fuq l-għatba tad-dar tiegħu.

Fl-ewwel paġna wkoll, The Times tirrapporta li n-numru ta’ overdoses li saru b’mod intenzjonali u li ġew trattati fl-isptar żdiedu b’aktar minn terz fl-2016. The Times qalet li s-sena l-oħra daħlu għall-kura 340 pazjent wara b’mod deliberat ħadu overdose, mal-120 aktar mis-sena ta’ qabel.

