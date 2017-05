Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali

The Malta Independent tirrapporta li l-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ilbieraħ ippreżenta rikors lill-Maġistrat Aaron Bugeja biex jippreżenta dokumenti quddiem il-Maġistrat li jgħid li juru li ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru ħallas €650,000 lil ex Direttur Maniġerjali ta’ Allied Group, Adrian Hillman.

Times of Malta tirrapporta li l-Kumitat Pana tal-Parlament Ewropew ħareġ stediniet ġodda lill-Prim Ministru Jospeh Muscat u liċ-chief of staff tiegħu Keith Schembri biex jidhru quddiem il-Kumitat f’Brussel lejn l-aħħar ta’ Ġunju.

