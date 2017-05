Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali

Ir-rapport ewlieni ta’ The Malta Independent huwa dwar stħarriġ li għamlet din il-gazzetta fejn aktar min-nofs il-qarrejja jħossu li l-Prim Ministru Joseph Muscat m’għandux iżomm lil Keith Schembri bħala Chief of Staff jekk il-Partit Laburista jerġa’ jkun elett. The Malta Independent qalet li kemm-il darba staqsiet lill-Prim Ministru direttament x’se jagħmel, Dr Muscat dejjem qal li l-għażla hija f’idejh.

