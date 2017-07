Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali

Fuq il-faċċata storja tgħid li stħarriġ tal-opinjoni pubblika li kien qed jagħmel il-ġurnal fuq is-sit elettroniku tiegħu dwar min għandu ċ-ċans li jirbaħ l-elezzjoni għall-kap ġdid Nazzjonalista, ġie attakkat biex ta vantaġġ lil Chris Said. Skont il-ġurnal dak li jissejjaħ bħala ‘hacking’ ta’ dan l-istħarriġ elettroniku seħħ bejn it-Tnejn li għadda filgħaxija u t-Tlieta filgħodu, fejn Chris Said minn 33 fil-mija tela’ għal 69 fil-mija fi ftit sigħat, liema ‘hacking’ skont il-ġurnal juri li l-kampanja għall-ħatra ta’ kap gdid Nazzjonlista qed tkun qalila ħafna.

