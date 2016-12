Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali tal-lum

The Malta Independent tirrapporta li bi tweġiba għall-allegazzjonijiet li l-Prim Ministru ma kienx onest meta wieġeb għall-mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar jekk l-investiment ta’ Crane Currency ingħatax garanzija ta’ self mill-istat, kelliem għall-Uffiċċju tal-Prim Ministru qal li Crane ingħatat l-istess trattament bħall-investituri l-oħra tal-kalibru tagħha. Rapport ieħor jgħid li l-President Marie-Louise Coleiro Preca tiddedika biss 5% tal-iskeda tagħha lill-Community Chest Fund Foundation. Permezz tar-ritratt, il-ġurnal jgħid li tnax-il jum biss bogħod mill-jum li fih Malta tieħu l-presidenza tal-Unjoni Ewropea, il-binjiet strateġiċi tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fil-qalba tal-kwartieri Ewropej fi Brussell bdew jingħataw d-dehra viżiva tal-Presidenza Maltija.

