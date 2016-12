Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali tal-lum

The Sunday Times of Malta tirrapporta li ż-żewġ persuni, leali lejn Gaddafi involuti fil-ħtif tal-ajruplan tal-Afriqiyah Airways, li tniżżel Malta wara li inħataf fuq titjira interna fil-Libja stess se jitressqu l-Qorti llum. S’issa ma saritx talba għall-estradizzjoni tagħhom lejn il-Libja. F’rapport ieħor, il-gazzetta tgħid li minn studju mmexxi mill-Università ta’ Malta ħareġ li kimiċi estratti mill-bajtar tax-xewk u l-alka tal-baħar kanella jtejbu s-sintomi tal-mard tal-Alzheimer u l-Parkinsons. Ir-ritratt juri lill-Arċisqof Monsinjur Charles J. Scicluna quddiem il-presepju Malti fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan waqt il-messaġġ tal-Milied.

