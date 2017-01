Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali tal-lum

It- Times of Malta tirrapporta bi prominenza li l-ħaddiema tal-Air Malta tħallew fl-għama dwar il-futur tagħhom minkejja rapporti persistenti li l-Gvern warrab ftehim propost mal-Alitalia. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers’ Union Josef Bugeja qal li l-Union ma kinitx infurmata b’deċiżjonijiet tal-Gvern li se jwaqqaf id-diskussjonijiet mal-Alitalia dwar bejgħ ta’ 49% tal-ishma mill-Air Malta.

