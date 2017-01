Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali tal-lum

The Malta Independent – b’ritratt waqt il-konferenza tal-aħbarijiet li taw il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean Claude Juncker u l-Prim Ministru Joseph Muscat – tirrapporta li Juncker jinsab ħerqan għall-Presidenza Maltija, hekk kif l-aġenda ta’ Malta taqbel mal-prijoritajiet tal-Kummissjoni. Huwa qal li din hi s-sitt darba li qed iżur Malta. Il-Prim Ministru qal li huwa fiduċjuż fil-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea u jemmen li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jistgħu jaħdmu flimkien f’unità fis-sitt xhur li ġejjin. Rapport ieħor jgħid li l-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Konrad Mizzi lbieraħ ikkonferma li l-verifika tal-affarijiet finanzjarji tiegħu se taħbat maż-żjara f’Malta tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar Panama Papers.

Times of Malta tirrapporta li erbiċidi b’sustanzi kontroversjali mhux se jibqgħu jinbiegħu f’Malta, u ma jistgħux jibqgħu jintużaw minn April li ġej. Dawn il-prodotti jinkludu Glyphosate u Poe-Tallowamine, li jista’ jkollhom konsegwenzi serji fuq is-saħħa tal-bniedem. Il-ġurnal jgħid li wara Brexit, Malta tidher li hi l-favorita biex il-kumpanija tal-assigurazzjoni Lloyds of London tiftaħ uffiċċju f’Malta. Sorsi qalu lill-ġurnal li x-xahar li għadda l-kumpanija bagħtet delegazzjoni f’Malta li poġġiet lill-pajjiż fuq quddiem nett. L-istorja ritratt hija dwar il-ftuħ uffiċjali tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.