Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali tal-lum

Fil-faċċata ta’ The Times of Malta jiddomina ritratt tax-xogħlijiet fuq il-proġett tal-Kappara li jinsabu għaddejjin kif skedat bil-pjan li jitlesta sal-aħħar tas-sena. Dan il-ġurnal ukoll jirrapporta dwar il-mara mis-Serbja li tressqet il-Qorti akkużata bil-qtil ta’ żewġ pensjonanti Ingliżi f’San Pawl il-Baħar.

Fl-ewwel paġna ta’ kull ġurnal illum; ta’ L-Orizzont, The Malta Independent, In-Nazzjon u The Times of Malta, insibu rapport dwar it-taħdidiet li fallew bejn l-Air Malta u l-Alitalia, kważi disa’ xhur wara li l-linja Taljana kienet qablet fil-prinċipju li tkun sieħeb strateġiku tal-Air Malta u jkollha 49% tal-ishma. L-aħbar ingħatat fi stqarrija flimkien bejn iż-żewġ linji tal-ajru.

