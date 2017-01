Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali tal-lum

Ritratt tal-President Amerikan Donald Trump mal-Prim Ministru Ingliża Theresa Maya fil-White House f’Washington, jiddomina l-ewwel paġna tal-ġurnal Times of Malta . Fl-ewwel paġna nsibu wkoll rapport li jikkwota lill-Ministru tat-Turiżmu Edward Zammit Lewis jgħid li tfassal pjan għal eventwalità li ma jinstabx sieħeb strateġiku għal-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta. Rapport ieħor fil-faċċata ta’ Times of Malta jgħid li ttieħdu passi legali kontra 77 post ta’ akkomodazzjoni turistika li ma kienux licenzjati.

The Malta Independent fl-ewwel paġna tippubblika ritratt tal-Parlament li fih saret l-inizjattiva tal-Ewroparlamentari Therese Comodini Cachia, Forum Valletta bil-għan li l-forum jeżamina r-rwol tal-kultura fit-tmexxija ta’ pajjiż u kif rappreżentazzjonijiet kulturali jistgħu jirrappreżentaw attivitajiet politiċi. Rapport ieħor jikkwota lill-Ministru tat-Turiżmu Edward Zammit Lewis jgħid li d-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu dwar l-Air Malta għandhom l-għan li jsalvaw l-impjiegi mhux l-interessi fin-negozju tal-membri parlamentari. Fl-ewwel paġna ta’ The Malta Independent insibu wkoll storja li tgħid li skont il-kumpanija Alexa, li tkejjel kemm nies jidħlu fuq l-internet u liema siti jżuru, il-Maltin aktar jidħlu fuq l-internet biex jaraw pornografija milli biex iffittxu fuq il-Wikipedia.

