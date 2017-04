Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali tal-lum

The Malta Business weekly jirrapporta li kważi l-maġġoranza assoluta tad-deputati fir-Renju Unit ivvuitaw fil-parlament biex qablu mal-Prim Ninistru Theresa May biex tissejjaħ elezzjoni nhar it-8 ta’ Ġunju. Jingħad ukoll li d-ditta finanzjarja Morgan Stanley bassret li filwat li l-elezzjoni bikrija fir-Renju Unit tikkonferma il-ħruq mis-suq waħdani, tnaqqas ukoll ir-riskju ta’ ħruġ mħarbat mill-Unjoni Ewropea.

