Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali tal-lum

Fil-faċċata ta’ Times of Malta jiddomina ritratt tal-proġett tal-flyover tal-Kappara li waqt żjara mill-Prim Ministru Joseph Muscat sar magħruf li ser tkun lesta qabel tibda s-sena skolasitika u akkademika meta din it-triq arterjali tilqa’ aktar traffiku. Storja oħra fl-ewwel paġna tgħid li meta mistoqsi minn dan il-ġurnal għaliex minkejja li ilu sena jaf dwar l-allegat tixħim miċ-chief of staff tal-Prim Ministru Keith Schembri ma investigax, l-Avukat Ġenerali Peter Grech qal li m’għandux il-poter li jibda investigazzjoni għax il-liġi tagħti dan il-poter biss lill-Kummissarju tal-Pulizija. Storja oħra fil-faċċata tgħid li terz tal-membri tal-forzi Armati ingħataw promozzjoni u telenka kemm membri f’kull sezzjoni ħadu promozzjoni għal total ta’ 403.

Fil-faċċata ta’ The Malta Independent jiddomina ritratt tal-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Bususttil b’kopja ta’ dan il-ġurnal f’idejh li fl-ewwel paġna lbieraħ ġarr storja li tgħid li l-FIAU u l-MFSA ħarġu rapport li jpoġġi f’dawl ikrah lill-bank Pilatus. Ir-ritratt huwa akkumpanjat mit-titlu li jgħid li ċ-chairman tal-MFSA mhux lest li jirriżenja. Storja oħra fl-ewwel paġna tgħid li l-Partit Nazzjonalista rċieva aktar minn miljun ewro f’donazzjonijiet fl-2016 filwaqt li l-Partit Laburista rċieva ftit aktar minn €600,000. Storja oħra fl-ewwel paġna tgħid li skont is-seba’ stħarriġ iSurvey ta’ dan il-ġurnal, il-Partit Laburista għadu jgawdi l-maġġoranza fost dawk li pparteċipaw u kważi 53 fil-mija qalu li l-Gvern qed jimxi tajjeb.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.