Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali tal-lum

Il-Kap tal-Oppożizzjoni jakkuża lill-Prim Ministru, lill-Pulizija u lill-Avukat Ġenerali b’cover up dwar ħasil ta’ flus li allegatament twettaq minn Keith Schembri, iċ-chief of staff tal-Prim Ministru. Allegazzjonijiet li €650,000 ingħataw lil Adrian Hillman miċ-chief of staff tal-Prim Ministru.

