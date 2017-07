Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-gazzetti tal-Ħadd

The Malta Independent on Sunday tgħid li David Agius ser jikkontesta l-elezzjoni ta’ Deputat Kap tal-PN għall-Affarijiet tal-Parlament.

The Malta Independent on Sunday tgħid li l-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna waqqaf task force biex teżamina l-evażjoni tat-taxxa minn dawk li jmexxu r-restoranti.

The Malta Indepdendent on Sunday

The Sunday Times of Malta

