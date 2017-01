Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali tal-lum

The Malta Independent b’ritratt tal-uċuħ tal-Ministru Owen Bonniċi u d-deputat Jason Azzopardi, jgħid li t-tnejn malajr ħarġu mill-ispirtu tal-Milied, bil-ġurnal jiddeskrivi is-sitwazzjoni ta’ bejniethom bħala gwerra fuq żewġ fronti. F’rapport ieħor jingħad li ammont ta’ residenti illum se jkunu qed jissottomettu applikazzjoni għand lARMS Ltd biex jieħdu rati residenzjali għad-dawl u l-ilma wara bidliet fil-liġi. Fi storja separata jiġi kkwotat il-Ministru Owen Bonniċi jgħid li nutar li ffirma il-bidliet li saru fil-kuntratt tal-Lowenbrau jinsab taħt investigazzjoni mill-Awditur Ġenerali.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.