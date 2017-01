Ħidma għal iktar għaqda bejn il-membri tas-salvataġġ fl-Ewropa

Il-Kummissjoni Ewropea se tiġi ppreżentata bi proposti maħsuba biex iżidu l-effiċjenza fil-ħidma tal-membri tad-Dipartimenti tal-Protezzjoni Ċivili. Dan ħareġ f’laqgħa f’Malta għal rapprezentanti tad-Dipartimenti tal-Protezzjoni Ċivili fl-Ewropa u minn kontinenti fil-preżenza ta’ ufficjali gholja tal-Kummissjoni Ewropea.

L-Aġent Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Emmanuel Psaila, qal li b’xorti tajba qajla jkun hawn diżastri naturali u ambjentali fil-Mediterran iżda jekk u meta tinqala’ xi emerġenza jeħtieġ li l-membri tad-dipartimenti tal-protezzjoni ċivili jaġixxu minnufih. Hu kien qed jindirizza laqgħa tar-rappreżentanti mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili minn diversi pajjiżi.

“Dejjem f’affarijiet kbar… bħad-diżastru tal-Costa Concordia, jiġifieri hemmhekk żgur ikollok bżonn membri tal-Protezzjoni Ċivili,” spjega Psaila. “Issa nħasset il-ħtieġa li fis-‘civil protection mechanism’ tal-Ewropa hemm daqsxejn frammentazzjoni u b’dan il-workshop qed nisperaw li ngħaqqdu l-punti kollha u mmexxuh ‘il quddiem.”

B’referenza għal Malta, is-Sur Psaila qal li d-dipartiment għandu mal-mitejn ħaddiem, f’dak li ddeskriva bħala dipartiment żagħżugħ b’potenzjal li jkompli jiżviluppa u jikber. Huwa qal li l-isfidi biex aktar ħaddiema jissieħbu mad-dipartiment huma varji.

Id-Deputat Kap tad-Direttorat Ġenerali għall-Protezzjoni Ċivili u l-Operazzjonijiet ta’ Għajnuna Umanitarja fl-Unjoni Ewropea, Alfonso de la Fuena Garrigosa, saħaq ukoll fuq il-ħtieġa ta’ armonizzazzjoni u koordinament bejn il-pajjiżi. Qal li matul is-sitt xhur li Malta se jkollha l-presidenza tal-kunsill, il-kummissjoni se tiffinanzja għadd ta’ eżerċizzji għall-aġenziji li jaħdmu f’dan il-qasam.

“To bring together maritime authorities in Europe together with civil protection agencies in order to work together for the security of our citizens in case there are incidents at sea, and not only on land, but also incidents in the shore lan,” spjega Garrigosa.

L-Aġent Direttur tad-Dipartiment Malti tal-Protezzjoni Ċivili qal li għas-sentejn li ġejjin ġew identifikati għadd ta’ proġetti ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea biex id-dipartiment ikompli jsaħħaħ l-operat tiegħu b’diversi modi.