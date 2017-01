Id-DPM iħeġġeġ għal ħidma biex terġa’ tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini fl-UE

Id-Deputat Prim Ministru Louis Grech qal li l-Presidenza Maltija qed iseħħ fi żmien bi sfidi uniċi li l-Unjoni Ewropea qatt ma kellhom bħalhom. Fil-laqgħa għal rappreżentanti tal-Parlamenti tal-pajjiżi membri, is-Sur Grech ħeġġeġ lil Parlamenti Nazzjonali biex jaħdmu ħalli terġa’ tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini fil-proġett Ewropew.

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Ewropej Louis Grech qal li l-Presidenza ta’ Malta tal-Kunsill Ewropew qed iseħħ f’perjodu meta l-Unjoni Ewropea qed tħabbat wiċċha ma’ kurrenti ta’ tibdil u inċertezza; u se jkollha taddatta għalihom biex tirrifletti realtajiet li qed jiżviluppaw.

Dr Grech fetaħ il-laqgħa f’Malta tal-Presidenti tal-Kumitati Parlamentari tal-Unjoni Ewropea magħrufa bħala l-COSAC. Huwa qal li bi storja ta’ sittin sena, l-Unjoni qatt ma ffaċċjat ċirkostanzi simili. Qal li l-immigrazzjoni tal-massa, tħassib dwar is-sigurtà minħabba t-terroriżmu; diżillużjoni miċ-ċittadini Ewropej u Brexit huma kwistjonijiet li qed iwasslu biex ħafna miċ-ċittadini Ewropej jirriflettu dwar ir-relevanza u s-sostenibbiltà tal-Unjoni.

Qal li d-deċiżjoni tal-poplu Ingliż dwar Brexit sa issa, huwa kunċett mhux definit minkejja anki jekk l-Prim Ministru Ingliża Theresa May bdiet twitti it-triq għan-negozjati.

“We continue to hope for a fair and balanced outcome, and expect to see the situation evolve over time. Having said that, however, we have to make an effort not to allow our resources to get unduly diverted and derailed by the management of UK Exit, complex as it might be,” qal is-Sur Grech.

Is-Sur Grech wissa li fenomeni kontemporanji bħal xejriet ta’ nazzjonaliżmu estrem, l-protezzjoniżmu, ksenofobija u tensjonijiet ġeopolitiċi jikkuntrastaw b’mod profond mal-ideali tal-proġett Ewropew.

Qal li l-Presidenza Maltija qed tipproċedi f’dan l-isfond u li l-parlamenti nazzjonali għandhom sehem kruċjali fit-twettiq ta’ proċess li jgħaqqad.

Id-Deputat Prim Ministru qal, “Let’s be honest, the decision making process in Brussels has at times been detached from the real life concerns of European citizens, this had eroded credibility which in turn is caused by a deficit in the implementation of these decisions, the gap between words and action.”

Id-Deputat Prim Ministru qal li l-Unjoni Ewropea tkun relevanti għaċ-ċittadini tagħha kemm-il darba jkollha il-kuraġġ tagħmel riformi meħtieġa.