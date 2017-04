Iddiżappuntati li l-Qorti tat parti mit-tort lil ċiklist għal inċident f’Ħal Far

“Din ic-cycle track li hawn hawnhekk maqtugħa mit-triq hija fil-fatt one-way fid-direzzjoni ta’ Ħal Luqa biss. Jiġifieri lejn Ħal Far ma tistax bir-rota. Dawn evidenti mis-sinjali li hemm fuqha li jindikaw li hija one way naħa waħda. Barraminnhekk kull cycle track li mhix fit-triq, imma fuq bankina għandha speed limit ta’ 6 kilometru fis-siegħa. L-istess veloċità meta tkun miexi,” qal is-Sur Agius.

Sentenza tal-Qorti li ngħatat ftit tal-jiem ilu li fiha sewwieq ta’ karozza ngħata sentenza ta’ ħabs sospiża wara li tajjar u qatel ċiklist fl-2006 fit-triq ta’ Ħal Far, qajmet furur fost iċ-ċiklisti wara li l-Qorti kkonkludiet li ċ-ċiklist ikkontribwixxa wkoll għall-inċident fatali għax messu saq fil-mogħdija tar-roti li hemm f’din it-triq meta kien sejjer lejn Ħal Far. Skont il-Bicycling Advocacy Group, il-Qorti bbażat is-sentenza tagħha fuq interpretazzjoni żbaljata tal-liġi u għalhekk sejħet biex is-sentenza tkun appellata.

