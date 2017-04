Il-Bank Pilatus ipprovda lill-Maġistrat b’madwar 20 jum ta’ filmati tas-CCTV

Bħala parti mill-inkjesta Maġisterjali dwar il-każ Egrant, il-Bank Pilatus ipprovda lill-Maġistrat Inkwirenti b’madwar 20 jum ta’ filmati miġbuda mis-sistema tas-CCTV tal-bank li tinsab installata fil-kwartieri f’Ta’ Xbiex. F’intervista ma’ Television Malta, iċ-Chairman tal-Bank Seyed Ali Sadr sostna li dawn il-filmati jikkonfermaw li mill-bank qatt ma nħarġu dokumenti dwar klienti.

Fl-intervista ċ-Chairman ma riedx jikkonferma li fl-2015 il-bank Pilatus kien ġie investigat mill-MFSA, iżda sostna li l-bank jinsab f’komunikazzjoni regolari dwar diversi temi mar-regolaturi u l-awtoritajiet finanzjarji f’Malta.

Iċ-Chairman ta’ Pilatus Bank, Seyed Ali Sadr Hasheminejad, insista ma’ Television Malta li fil-lejla tal-Ħamis 20 ta’ April, il-bagalji li ġarr miegħu mill-ajruport sal-uffiċċju f’Ta’ Xbiex baqgħu mhux miftuħa. Kemm dam fl-uffiċċju la daħħal fihom xejn u lanqas ħareġ xejn minnhom. Jinsisti li dan jidher ċar fid-disa’ sigħat ta’ filmati li pprovda lill-Maġistrat inkwirenti bħala parti mill-inkjesta li qed issir dwar il-każ Egrant. U jgħid li l-bank qed jikkollabora bis-sħiħ fl-inkjesta tant li pprovda aċċess għad-dokumenti kollha, għas-sistemi bankarji u tal-IT, u anki għall-ammont ta’ sigħat ta’ filmati li jqarrbu l-480 siegħa.

“Not only we have provided the nine hours, but we have provided almost about 20 some days prior to that day of hours. And that is not only the room that I stayed at – the boardroom – but that is the entire bank except the bathrooms that are being monitored.”

Mistoqsi għaliex Pilatus Bank stenna sal-għada biex jgħid li m’għandu l-ebda kont tat-tliet kumpaniji msemmija fil-Panama Papers, kif ukoll li l-familja tal-Prim Minstru mhix klienta tal-Bank, is-Sur Ali Sadr sostna li l-bank ħass li kellu jitkellem meta l-allegazzjonijiet saru suġġetti għal inkjesta Maġisterjali.

“If somehow bank’s job is to come out every night to deny claims made by someone about anything… then I think we need to stop running the bank and we need to do a news organisation to just confirm or deny every day.”

Minkejja li fil-jiem li għaddew l-MFSA kkonfermat li fl-2015 hija kienet investigat il-bank Pilatus, is-Sur Sadr baqa’ ma riedx jikkonferma li dan hu fil-fatt minnu. Insista minflok, li laqgħat mar-regolaturi jsiru b’mod regolari.

“There is no one-off inspection kind of thing with the regulators. We are in constant communciation with the regulators on many issues.”

Fl-istess ħin jgħid li l-bank jieħu rapporti li jistgħu jsiru bl-akbar serjetà.

“If there ever were conclusive findings in those reports, (that you are mentioning) there were mediation plans and conversations as to how to address them.”

Iċ-Chairman ta’ Pilatus Bank wera ruħu fiduċjuż li ladarba tintemm l-inkjesta Maġisterjali, il-konklużjonijiet tagħha se jikkonfermaw dak li l-bank ilu jgħid.