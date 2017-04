Il-familja Von Trapp terġa’ tpaxxi l-udjenzi f’Dar il-Mediterran

B’kollox se jkun hemm madwar 20 tifel u tifla fil-produzzjon The Sound of Music, li se jkollhom partijiet varji fl-ispettaklu fosthom is-sebat itfal tal-Kaptan Von Trapp. L-atturi se jkunu akkumpanjati minn orkestra ‘live’ ta’ 23 mużiċist li se jinterpretaw il-mużika li ħarġet mill-pinna ta’ Richard Rodgers b’lirika ta’ Oscar Hammerstein.

L-istorja ta’ novizza żagħżugħa f’Salzburg l-Awstrija, ir-relazzjoni tagħha ma’ kaptan armel Awstrijak u s-seba’ wliedu – ġriet mad-dinja bl-isem ta’ The Sound of Music, u kull fejn marret għamlet suċċess. Dar il-Mediterran għall-Konferenzi se tilqa’ t-talent ta’ tfal u atturi biex jittella’ dan il-musical ibbażat fuq ġrajja li seħħet veru fi żmien il-Ġermanja Nazzista. Dorothy Bezzina, attriċi u kantanta b’esperjenza anki barra minn xtutna se tinterpreta r-rwol ta’ Maria filwaqt li Roger Tirazona, kantant u attur t’esperjenza f’oqsma differenti se jinterpreta r-rwol tal-Kaptan Von Trapp.

Il-musical li jgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra – The Sound of Music. Dan il-musical se jittella’ f’Dar il-Mediterran għall-Konferenzi fi tmiem il-ġimgħa.

