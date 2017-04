Il-ġrajja li serqet l-immaġinazzjoni ta’ bosta diretturi tal-films

Il-ġrajja tal-passjoni u l-mewt ta’ Gesu serqet l-immaġinazzjoni ta’ bosta diretturi tal-films tant li din hija l-aktar ġrajja fl-istorja taċ-ċiviltà li nebbħet produzzjonijiet ta’ films b’laqtiet differenti dwar il-figura ta’ Kristu fil-films.

Il-kult ta’ Ġesu’ Kristu: twelidu, ħajtu u mewtu u l-mod kif influwenza ċ-ċiviltà kienu spiss fiċ-ċentru ta’ rappreżentazzjonijiet artistiċi, anki fiċ-ċinema. Ir-riflessjonijiet fuq il-liżar il-kbir varjaw minħabba l-interpretazzjonijiet kreattivi u soġġettivi tad-diretturi, diversi xogħlijiet iddakkru mill-epoki soċjali u kulturali ta’ żminijiet differenti.

L-aktar film antik li nħadem dwar il-ġrajja tal-passjoni kien tad-direttur Franċiż, Ferdinard Zecca, fl-1907, propju fil-bidu tal-era ċinematika bil-film. Il-film, bit-titlu Vie et Passion de Jésus-Christ, kien kiseb rikonoxximent u suċċess internazzjonali.

Fl-istess kategorija tal-films silenzjużi, The King of Kings li nħadem fl-1927 tad-direttur Cecil B Demille li jinterpreta n-narrattiva Biblika mill-perspettiva tal-Madonna, ta’ Ġuda u Ġesu’ nnifsu. Il-film epiku huwa t-tieni wieħed mit-triloġija tad-direttur dwar l-ħajja ta’ Kristu.

Verżjoni kontemporanja tal-ġrajja tal-passjoni nħadmet fl-2004The Passion of the Christ tad-Direttur Mel Gibson inħadem bid-djalogu tal-armajk u l-latin. Il-film iġġenera sensazzjoni minħabba akkużi li kien anti-semitiku u li uża xeni grafiċi u brutali. Gibson ffoka fuq l-aħħar fażi tal-ħajja ta’ Kristu, mid-dħul f’Ġerusalemm sal-kruċifissjoni fuq l-għolja tal-Kalvarju… u l-mument glorjuż tal-irxoxt.

Kien hemm ukoll diretturi li għażlu li joffru interpretazzjonijiet li permezz tagħhom xtaqu jikxfu l-element uman u dgħajjef ta’ Kristu. Uħud minn dawn il-produzzjonijiet qanqlu rabja u kundanna mill-Insara, l-aktar il-film ta’ Martin Scorsese, The Last Temptation of Christ.

Fost id-diretturi li taw timbru mhux tas-soltu lill-figura ta’ Kristu, hemm ix-xogħol tad-direttur Pier Paulo Pasolini bill-film The Gospel According to St Matthew, li nħadem fl-1966 bis-sehem ta’à atturi mhux professjonali. Huwa ffoka fuq il-personalità ta’ Kristu bħala figura b’missjoni politika, b’tendenzi Marxisti ddedikat għas-servizz tan-nies.

Kien hemm ukoll films li kkuntrastaw mal-interpretazzjoni tradizzjonali tal-ġrajja Biblika li taw diretturi bħal Franco Zeffirelli bil-film Jesus of Nazareth u aktar riċenti The Gospel of St John tad-direttur David Batty. Il-film tal-2016, Risen tad-direttur Kevin Reynolds nħadem Malta u jirrakkonta l-ġrajja tal-passjoni minn perspettiva ta’ xettiku.

Films bħal Son of Man tad-direttur Mark Dornford-May u the Colors of the Cross tad-direttur Jean Claude La Marre ambjentaw lil Kristu bħala raġel iswed li għex f’soċjetà Afrikana u li r-raġunijiet għall-qtil tiegħu kienu mmotivati minn razziżmu.

Il-musicals Jesus Christ Superstar tal-1973 u Godspell fl-istess sena, wasslu l-istorja ta’ Kristu f’ambjent kontemporanju, b’messaġġ b’saħħtu li jikkomunika l-ottimiżmu li sawret magħha l-ġrajja tal-qawmien mill-mewt ta’ Ġesu’.