Il-GWU u l-UHM b’tilwima industrijali fl-MIA

Matul is-sena li għaddiet, uffiċjali u rappreżentanti tal-UĦM Voice of the Workers u tal-GWU, ħadmu qatigħ sabiex dan il-ftehim kollettiv jingħalaq mill-aktar fis.

Il-General Workers Union u l-UHM, Voice of the Workers, se jkunu qed jirreġistraw tilwima industrijali mad-Direttur tad-Direttorat għall-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali, id-DIER, għax mhux qed jintlaħaq qbil fin-negozjati biex ikun iffirmat ftehim kollettiv għall-ħaddiema tal-kumpanija li tmexxi l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, l-MIA.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.