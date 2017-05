Il-ħaddiema ta’ esperjenza fit-turiżmu se jibdew jiġu rikonoxxuti bil-PATH

L-esperjenza fuq il-lant tax-xogħol tal-ħaddiema fit-turiżmu se tkun iċċertifikata permezz tas-sistema PATH – Proficiency Acknowledgment in Tourism and Hospitality. Qal dan il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis, li dalgħodu nieda proċess ta’ konsultazzjoni pubblika ta’ ġimagħtejn, bil-għan li dawk il-ħaddiema fis-settur li ma ħadux taħriġ formali u akkademiku, imma rnexxielhom jakkwistaw il-ħiliet meħtieġa minn fuq il-post tax-xogħol, ikunu jistgħu jieħdu ċ-ċertifikat PATH.

