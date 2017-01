“Il-ħbieb ma jikkastigawx lill-ħbieb” – Ministru Ingliż dwar il-Presidenza Maltija u Brexit

Il-Ministru tar-Renju Unit responsabbli mill-Brexit David Jones stqarr ma’ tvm.com.mt li l-ballun issa jinsab f’saqajn l-Unjoni Ewropea biex ikun deċiż x’se jiġri minn aktar minn tliet miljun ċittadin tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fl-Ingilterra, fosthom anki Maltin, u minn miljun Ingliż li jgħixu f’pajjiżi tal-Unjoni Ewropea inkluż ħamest elef f’Malta.

Il-Ministru Jones tkellem ukoll dwar x’jistenna mill-Presidenza Maltija meta jibdew in-negozjati dwar il-Brexit u stqarr li “Il-ħbieb m’għandhomx ifittxu li jikkastigaw lill-ħbieb”.

In-negozjati dwar il-Brexit se jolqtu fil-laħam il-ħaj lil madwar 4.5 miljun ruħ f’pajjiżi Ewropej u fl-Ingilterra li jaħdmu u jgħixu ‘il bogħod minn fejn twieldu.

Aktar minn tliet miljuni (3.3 miljuni) minnhom huma ċittadini ta’ pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fir-Renju Unit; filwaqt li ċ-ċittadini tar-Renju Unit mxerrda fl-istati membri jaqbżu l-miljun (1.2 miljun). F’din il-kategorija jidħlu mal-5,000 Ingliż li jgħixu f’Malta u ftit eluf ta’ Maltin li jgħixu fir-Renju Unit.

Bil-Gvern tal-Prim Ministru Theresa May iħejji biex joħroġ mill-Unjoni Ewropea, s’issa għad m’hemm xejn li jħarsilhom id-drittijiet li qed igawdu bħalissa.

Kuntrarju għall-pożizzjoni tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean Claude Juncker li ma jridx li jibdew taħditiet qabel il-Gvern tar-Renju Unit jiskatta Artiklu 50, il-Ministru tar-Renju Unit responsabbli mill-Brexit David Jones huwa tal-fehma li dawn iċ-ċittadini Ewropej u Ingliżi għandhom jingħataw serħan il-moħħ bla telf ta’ żmien.

“Well we have made it very clear that protecting the rights of EU nationals who are living in the UK and similarly UK National Living in the EU should be very first on the agenda for the negotiations. In fact we have already offered to discuss that, but so far the EU has not agreed to it.”

Il-Ministru Jones esprima l-fehma li sentejn għan-negozjati biex ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea huwa altru milli perjodu realistiku. Qal li mhux qed jilludi ruħu li se jkunu negozjati faċli.

Mistoqsi dwar dikjarazzjoni li għamel id-Deputat Konservattiv Ingliż Bernand Jenkin, li wissa lill-Presidenza Maltija biex ma tippruvax tkun diffiċli mar-Renju Unit, il-Ministru Jones ma qagħadx jomgħod kliemu.

“We are friends, we have got long historical links, and I don’t believe that friends punish other friends. This is a negotiation about a future arrangement which has got to be for the benefit of all parts. And provided everybody approaches the negotiations in that spirit will be able to have a good resolution of our current difficulties… we should not talk about punishment.”

Il-Ministru David Jones jinsab f’Malta biex it-Tlieta filgħodu jieħu sehem fil-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali tal-Unjoni Ewropea li jlaqqa’ l-Ministri għall-Affarijiet Ewropej tal-Istati membri kollha li se jsir f’Malta bħala parti mill-programm tal-Presidenza Maltija.