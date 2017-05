Il-jogging track ta’ Santa Luċija b’dehra ġdida – pjanijiet għal trakka simili fix-Xgħajra u l-Fgura

Is-Sindku ta’ Santa Luċija Terrence Ellul irringrazzja lil dawk kollha li ħadmu fuq il-proġett fosthom Catch the Drop Campaign li taw il-water fountains u lil Greenpack li ramaw il-post b’laned li fih jista’ jintefa’ ż-żibel.

Is-Segretarju Parlamentari kompla jgħid li waħda mill-proposti tal-manifest elettorali tgħid li l-applikazzjonijiet għall-programmi On the Move jkunu b’xejn għal dawk in-nies bi dħul baxx. Dan qed isir sabiex aktar kemm jgħaddi ż-żmien jintlaħqu aktar familji li jibdew ikunu fiżikament attivi.

