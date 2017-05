Il-Kap tal-PN iħabbar il-pjan tiegħu għas-settur tas-servizzi finanzjarji

“Ser nitlob mingħand il-high level expert group li jagħtuni mill-ewwel il-fehema tagħhom saħansitra tal-pożizzjoni li pajjiżna għandu jieħu anke as early as June fis-Summit tal-Unjoni Ewropea biex jien kull pożizzjoni li mmur nispjega dwar is-settur tas-servizzi finanzjarji u niġġieled u niddefendi f’isem pajjiżna tkun pożizzjoni bl-appoġġ tal-istakeholders u l-industrija”, qal Dr Busuttil.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.