Il-Kap tal-PN jgħid li hemm provi biex Schembri u Tonna jiġu investigati

Qal li din hi kwistjoni ta’ fiduċja f’min għandu l-integrità u lil min se jafda l-poplu. L-għażla qal hi bejn Joseph Muscat u l-futur ta’ Malta. Dr Busuttil qal li minkejja l-ħafna proposti li se jwiegħed Joseph Muscat bħala kap ta’ partit ma jistax iwiegħed l-onestà u l-integrità.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.