Il-Kap tal-PN jgħid li mhux se jagħmel referendum ieħor dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa

Dr Busutil qal li kien x’kien ir-rwol tal-Prim Ministru, postu m’għadux fil-politika u la ma għamilx dak mistenni minnu, l-aħħar karta issa hi f’idejn il-poplu u ddeskriva din bħala responsabilità storika. Dwar r-rizultati tal-istħarriġ tal-opinjoni pubblika, Dr Busuttil ħeġġeġ lill-poplu biex ma jaqatax qalbu għax fi tliet ġimgħat l-istorja tal-pajjiż tista’ tinkiteb għax l-għażla fl-elezzjoni hi bejn Joseph Muscat u dik li hija sejjaħ l-klikka korrotta tiegħu u Malta.

