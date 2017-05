Il-Kap tal-PN jgħid li qed jintrabat personalment mal-100 wegħda għal Għawdex

F’attività politika f’Għajnsielem, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li llum għall-PN u l-Forza Nazzjonali hi ġurnata mhux biss importanti imma storika għax għall-ewwel darba fl-istorja tal-pajjiż, partit politiku għandu programm elettorali apposta għal Għawdex magħmul mill-Għawdxin f’Għawdex għall-Għawdxin. Qal li din hi d-differenza li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.